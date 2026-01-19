Операторы беспилотных летательных аппаратов, входящее в подразделение группировки российских войск «Север», нанесли удары по танку Т-72 украинских формирований в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Вражеская техника находилась на одной из транспортных артерий, которая соединяет населенные пункты на этом направлении. ВСУ установили над дорогой специальную антидроновую сеть, рассчитывая таким образом отразить удары БПЛА.
«Операторы FPV-дронов с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем в составе 79-го мотострелкового полка группировки войск “Север” осуществили точное поражение цели, несмотря на примененные противником средства защиты. В результате прямых попаданий танк боевиков ВСУ был полностью выведен из строя», — подчеркнули в Минобороны России.
В ведомстве также проинформировали бойцы 1431-го полка группировки «Север» обнаружили замаскированный опорный пункт украинских формирований. Этот объект с живой силой противника также был уничтожен с помощью FPV-дронов.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в Купянском районе Харьковской области операторы беспилотных систем 1-й танковой армии группировки российских войск «Запад» ликвидировали пункты управления БПЛА и боевиков ВСУ. Удары по противнику наносились с применением беспилотников «Молния-2».
Напомним, 18 января стало известно, что расчёты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» российской группировки войск «Восток» в Запорожской области уничтожили пункты управления дронами украинских формирований. Кроме того, сообщалось, что в районе Купянска в Харьковской области группировкой войск «Запад» Вооружённых сил РФ был поражён подземный опорный пункт противника.