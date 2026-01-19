Что опаснее для танка — мины или дроны: российский боец рассказал, что выдерживает бронетехника

Российские танкисты на передовой считают мины гораздо более опасным противником, чем дроны. Об этом в беседе со специальным корреспондентом KP.RU Григорием Кубатьяном заявил механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Пономарь.
По его словам, даже на проверенных саперами дорогах ночью могут появиться новые мины, сброшенные беспилотниками типа «Баба Яга». Если танк наезжает на мину, он мгновенно теряет ход. В то же время боевая машина, как утверждает боец, способна выдержать до десяти попаданий дронов — в зависимости от уровня защиты.
«Мины опаснее. Если танк на мину наедет, сразу останавливается», — заявил боец.
Единственным способом защиты от мин Пономарь называет внимание механика-водителя, который вынужден следить за дорогой через узкую щель триплекса. Сам он уже подрывался на двух минах одновременно, после чего танк «разулся» — потерял гусеницы. Экипаж остался цел и дежурил рядом с подбитой машиной, насчитав впоследствии более сорока ударов по ней с воздуха и из артиллерии.
