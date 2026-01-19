Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что опаснее для танка — мины или дроны: российский боец рассказал, что выдерживает бронетехника

Боец Пономарь рассказал, что опаснее — мины или дроны.

Источник: Комсомольская правда

Российские танкисты на передовой считают мины гораздо более опасным противником, чем дроны. Об этом в беседе со специальным корреспондентом KP.RU Григорием Кубатьяном заявил механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Пономарь.

По его словам, даже на проверенных саперами дорогах ночью могут появиться новые мины, сброшенные беспилотниками типа «Баба Яга». Если танк наезжает на мину, он мгновенно теряет ход. В то же время боевая машина, как утверждает боец, способна выдержать до десяти попаданий дронов — в зависимости от уровня защиты.

«Мины опаснее. Если танк на мину наедет, сразу останавливается», — заявил боец.

Единственным способом защиты от мин Пономарь называет внимание механика-водителя, который вынужден следить за дорогой через узкую щель триплекса. Сам он уже подрывался на двух минах одновременно, после чего танк «разулся» — потерял гусеницы. Экипаж остался цел и дежурил рядом с подбитой машиной, насчитав впоследствии более сорока ударов по ней с воздуха и из артиллерии.

Прежде сообщалось, что российский разведчик Мустафа Гагиев уничтожил двух боевиков ВСУ, пнув обратно их же ручную гранату во время боев за Красноармейск. После этого началась перестрелка, полетели дроны, а те двое украинских солдат были уничтожены.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше