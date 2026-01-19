Что опаснее для танка — мины или дроны: российский боец рассказал, что выдерживает бронетехника

Единственным способом защиты от мин Пономарь называет внимание механика-водителя, который вынужден следить за дорогой через узкую щель триплекса. Сам он уже подрывался на двух минах одновременно, после чего танк «разулся» — потерял гусеницы. Экипаж остался цел и дежурил рядом с подбитой машиной, насчитав впоследствии более сорока ударов по ней с воздуха и из артиллерии.