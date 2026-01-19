Комбат Сват рассказал, что российский танк выдержал 43 удара беспилотников

Однажды один из российских танков выдержал 43 удара беспилотников ВСУ и остался в строю. Об этом рассказал комбат с позывным «Сват» в беседе с KP.RU.
Российский военнослужащий подчеркнул, что в последнее время «живучесть» техники сильно выросла. Тому подтверждение отдельные эпизоды. Например, тот, когда одна машина выдержала десятки ударов противника.
«Как-то машина подорвалась на мине, и у нее слетела гусеница. Экипаж не пострадал, но танк стоял на месте несколько дней. За это время вражеские FPV-камикадзе ударили по ней 43 раза», — рассказал комбат.
Он добавил, что только четыре беспилотника смогли пробить танк. И только один — повредил двигатель. Впрочем, затем танк эвакуировали, оперативно отремонтировали и вскоре вернули в строй.
По словам Свата, подобные случаи уже не редкость. Поэтому напрямую влияют на устойчивость подразделений на передовой.
В той же беседе военнослужащий с позывным «Сазон» рассказал о работе артиллерии. Он подчеркнул, что за сутки расчеты делают от 12 до 30 выстрелов. И это — несмотря на физическую нагрузку и постоянную угрозу с воздуха. Он отметил, что грамотная работа артиллерии значительно облегчает действия пехоты.