Минобороны РФ готовит резервистов для защиты критической инфраструктуры

Полигон Южного военного округа (ЮВО) используют для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической российской инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На общевойсковом полигоне ЮВО продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как отмечается в сообщении, личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника. Условия занятий максимально приближены к реальным.
В заявлении также отмечается, что заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве граждане не привлекаются к участию в спецоперации, а выполняют задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты стратегически важных объектов. Меры направлены на усиление безопасности энергетических станций, оборонных предприятий и других критически важных объектов.