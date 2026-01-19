Ричмонд
Минобороны РФ готовит резервистов для защиты критической инфраструктуры

Полигон ЮВО используют для специальных сборов по подготовке резервистов.

Источник: Комсомольская правда

Полигон Южного военного округа (ЮВО) используют для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической российской инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На общевойсковом полигоне ЮВО продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как отмечается в сообщении, личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника. Условия занятий максимально приближены к реальным.

В заявлении также отмечается, что заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве граждане не привлекаются к участию в спецоперации, а выполняют задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты стратегически важных объектов. Меры направлены на усиление безопасности энергетических станций, оборонных предприятий и других критически важных объектов.