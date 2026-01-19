Ричмонд
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти в бой

Колумбийские наемники недовольны расформированием своего подразделения.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый же день отказались выходить на позиции на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил представитель силовых структур, колумбийские наемники недовольны расформированием своего подразделения, а также отстранением от командования своих соотечественников.

Ранее в силовых структурах сообщили, что с начала спецоперации на Украине российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.