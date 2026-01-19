Ричмонд
ВСУ используют Запорожскую область как полигон для тестирования новых дронов

В Запорожской области проводится тестирование БПЛА различных типов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские отряды беспилотной авиации используют территорию Запорожской области в качестве апробации новых дронов и подготовки молодых операторов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, присутствие подразделений беспилотной авиации в регионе заметно. Здесь проводится обучение личного состава и тестирование беспилотных летательных аппаратов различных типов.

«Фактически территорию используют как полигон для натаскивания молодых бойцов и отработки применения дронов», — отметили в силовых структурах.

Напомним, бойцы группировки «Восток» развивают наступление в Запорожской области после освобождения Гуляйполя. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов после проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями, действующими на днепропетровском направлении.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
