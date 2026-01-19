ВСУ используют Запорожскую область как полигон для тестирования новых дронов

Украинские отряды беспилотной авиации используют территорию Запорожской области в качестве апробации новых дронов и подготовки молодых операторов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, присутствие подразделений беспилотной авиации в регионе заметно. Здесь проводится обучение личного состава и тестирование беспилотных летательных аппаратов различных типов.
«Фактически территорию используют как полигон для натаскивания молодых бойцов и отработки применения дронов», — отметили в силовых структурах.
Напомним, бойцы группировки «Восток» развивают наступление в Запорожской области после освобождения Гуляйполя. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов после проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями, действующими на днепропетровском направлении.