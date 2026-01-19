Ричмонд
Угроза удара БПЛА сорвала крещенские купания в Воронеже

Воронежцев эвакуировали от купелей под звуки сирен.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже не состоялись традиционные крещенские купания в проруби. Планам горожан помешала объявленная в 23.43 18 января угроза непосредственного удара беспилотников. Под звуки сирены дежурные и спасатели срочно эвакуировали в безопасные места горожан, желающих окунуться в ледяную прорубь.

Воздушную опасность отменили только после 4 часов.

Напомним, в этот день к приему желающих принять участие в русской традиции в городе официально готовились 7 купелей.

