Угроза удара БПЛА сорвала крещенские купания в Воронеже

В Воронеже не состоялись традиционные крещенские купания в проруби. Планам горожан помешала объявленная в 23.43 18 января угроза непосредственного удара беспилотников. Под звуки сирены дежурные и спасатели срочно эвакуировали в безопасные места горожан, желающих окунуться в ледяную прорубь.
Воздушную опасность отменили только после 4 часов.
Напомним, в этот день к приему желающих принять участие в русской традиции в городе официально готовились 7 купелей.
