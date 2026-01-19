Штурмовик Артем: ВСУ применяют до 20 дронов против одного бойца РФ

В Прилуках Запорожской области украинские операторы беспилотников задействовали до 20 дронов против одного российского военнослужащего. Об этом рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.