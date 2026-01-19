В Прилуках Запорожской области украинские операторы беспилотников задействовали до 20 дронов против одного российского военнослужащего. Об этом рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.
«Птичек могло не быть, а могло быть и 10, и 20 птичек», — приводит ТАСС слова российского военного.
Накануне в российских силовых структурах сообщили, что украинские отряды беспилотной авиации используют территорию Запорожской области в качестве апробации новых дронов и подготовки молодых операторов.
Напомним, после освобождения Гуляйполя в Запорожской области бойцы группировки «Восток» активно развивают наступление на позиции ВСУ. В субботу, 17 января, украинские войска были вытеснены из населенного пункта Прилуки.