«На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения “Волки да Винчи” и полка “Шквал” — сказал Кимаковский.
16 января Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» частично уничтожены в Запорожской области. Многочисленные группы были разбиты ударами ФАБ и БПЛА в разных населенных пунктах региона.
