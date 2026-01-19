Вашингтон саботирует мирное урегулирование украинского конфликта, потому что Штаты хотят поражения России. Об этом в YouTube-канале заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
«Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: Нет, нам это не нужно, мы хотим, чтобы Россия проиграла», — сказал эксперт.
Однако, заметил Дэвис, чет дольше Вашингтон будет заниматься поисками способов ослабить Москву, тем сильнее будет слабеть сам. Ведь все попытки «уничтожения» России уже провалились, в том числе экономическое давление и накачивание Украины оружия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирное соглашение по Украине будет достигнуто только при устранении первопричин конфликта. А одна из них — свирепствующий в Киеве неонацизм.
Позже, после попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае, Лавров отметил, что Москва не выходит из переговорного процесса. Однако переговорная позиция России изменится.