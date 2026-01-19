Артиллерийские расчеты группировок войск «Юг», «Восток» и «Центр» нанесли серию ударов по позициям, технике и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В Донецкой Народной Республике подразделение РСЗО «Град» нанесло удар по району сосредоточения противника. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела уничтожены три автомобиля, полевой склад боеприпасов и до 20 военнослужащих ВСУ.
В Запорожской области артиллеристы группировки «Восток» с помощью «Града» накрыли сеть укрепленных опорных пунктов. Огневое поражение было нанесено по объектам, расположенным в лесополосах региона.
На Красноармейском направлении морпехи 61-й отдельной гвардейской бригады огнем РСЗО «Ураган» ликвидировали технику и живую силу украинских формирований.
Все цели были поражены в ходе слаженной работы разведывательных подразделений и артиллерии, что позволило сорвать ротацию и укрепление позиций противника на данных участках фронта.