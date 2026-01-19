Глава города Башкирии рассказал о поддержке ветеранов СВО

Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Подробнее о мероприятиях, направленных на участников и ветеранов спецоперации, рассказал глава администрации Кумертау Олег Астахов. По словам руководителя муниципалитета, город по итогам 2025 года занял первое место в номинации «Социальное развитие» рейтинга «Достижение года». И наилучших результатов в данной номинации достигли по показателям трудоустройства участников СВО. Его значение в прошлом году выросло по сравнению с 2024 годом на более чем 33% и составило 66,7%.
В Кумертау военнослужащие встречались с работодателями, посещали ярмарки вакансий, для них на крупных предприятиях проводились дни открытых дверей и другие мероприятия.
«Для более эффективной организации работы создана Комиссия по трудоустройству демобилизованных участников СВО. Целью её работы стало обеспечение адресной помощи каждому обратившемуся участнику СВО и членам их семей. На момент демобилизации за каждым закрепляется персональный куратор, — пояснил Олег Астахов. — Работа по организации трудоустройства участников СВО выполняется на основе маршрутного подхода, который позволяет для каждого конкретного случая эффективно определить перечень мер государственной поддержки».
Астахов добавил, что в Кумертау открыто отделение Ассоциации ветеранов СВО, а также работает клуб для жён и матерей участников спецоперации.
«Представленный комплексный подход в работе муниципалитета позволил нам достичь высоких показателей трудоустройства участников СВО», — заключил Олег Астахов.
«Эту работу надо продолжать. Главы муниципалитетов могут перенять опыт. Пока ещё выполняем не самые сложные задачи, потому что не так много военнослужащих вернулись. Но однажды они вернутся и надо будет выполнять большой объём работы. Сейчас время подготовить инфраструктуру, понять работу и насколько это эффективно, чтобы потом отрабатывать с большой массой людей», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Каждый ветеран СВО в Башкирии должен быть трудоустроен, отметил ранее заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.