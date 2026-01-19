Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки до 400 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.