ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области

Армия России (ВС РФ) освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом 19 января сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что ВС РФ нанесли удары по местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам дислокации украинских формирований в 152 районах. Для этого были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В Минобороны РФ 17 января сообщили, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Прилуки в Запорожской области. Уточнялось, что во время освобождения Прилуки подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт.