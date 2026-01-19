ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области

Также отмечается, что ВС РФ нанесли удары по местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам дислокации украинских формирований в 152 районах. Для этого были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.