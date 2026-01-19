В Европе бьют тревогу из-за раскола между ВСУ и обществом

Журналисты испанского издания опросили военнослужащих украинской армии. Многие из респондентов считают, что в обществе наблюдается выгорание, вызванное конфликтом, поэтому армию поддерживают все меньше людей.
«Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость», — приводит слова лейтенанта ВСУ Марии Ана News.ru.
Военнослужащий с позывным «Механ» объяснил представителям испанского СМИ, что гражданские и военные теперь живут в «разных мирах».
Ситуация в энергосекторе Украины из-за ударов ВС России усложняется с каждым днем. В некоторых регионах страны введены веерные отключения электричества. Максимальные интервалы отключения достигают 16 часов. Ранее жителей Киева призвали покидать город из-за энергетического кризиса.