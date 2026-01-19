Ричмонд
В Европе бьют тревогу из-за раскола между ВСУ и обществом

Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы страны и старается дистанцироваться от проблем, связанных с военным конфликтом. На тенденцию обратила внимание испанская газета El País, пишет News.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Журналисты испанского издания опросили военнослужащих украинской армии. Многие из респондентов считают, что в обществе наблюдается выгорание, вызванное конфликтом, поэтому армию поддерживают все меньше людей.

«Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость», — приводит слова лейтенанта ВСУ Марии Ана News.ru.

Военнослужащий с позывным «Механ» объяснил представителям испанского СМИ, что гражданские и военные теперь живут в «разных мирах».

Ситуация в энергосекторе Украины из-за ударов ВС России усложняется с каждым днем. В некоторых регионах страны введены веерные отключения электричества. Максимальные интервалы отключения достигают 16 часов. Ранее жителей Киева призвали покидать город из-за энергетического кризиса.