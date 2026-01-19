ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
Бойцы «Центральной» группировки освободили населенный пункт Новопавловка ДНР, подразделения «Днепра» вытеснили врага из села Павловка Запорожской области.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области, а также две бригады в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Охримовка и Нескучное Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, станция РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также поселков Сосновое и Яровая и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 225 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО «Град», станции РЭБ, двух складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
«Центр» наступает в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР, села Новоподгорное и поселка Демурино Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей.
«Восток» углубился в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, три автомобиля, две станции РЭБ и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиационных бомб;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 122 БПЛА самолетного типа.