Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 19 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта

Бойцы «Центральной» группировки освободили населенный пункт Новопавловка ДНР, подразделения «Днепра» вытеснили врага из села Павловка Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области, а также две бригады в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Охримовка и Нескучное Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, станция РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» заняла выгодные позиции

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также поселков Сосновое и Яровая и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 225 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО «Град», станции РЭБ, двух складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Центр» наступает в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР, села Новоподгорное и поселка Демурино Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей.

«Восток» углубился в линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

«Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, три автомобиля, две станции РЭБ и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиационных бомб;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 122 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше