На Украине сгоревший после удара российского беспилотника мост попал на видео

Мост расположен у Васильковки в Днепропетровской области. Утверждается, что его поразил российский беспилотник «Герань» с фосфорной боевой частью.
На опубликованных кадрах видно, как на мосту горит яркая вспышка, из-за которой он начинает плавиться. «По словам очевидцев, металл буквально плавился и пылал. Горение продолжалось более 3-х часов», — говорится в сообщении канала.
Ранее стало известно, что российские войска взорвали заминированный мост, находившийся в глубоком тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделать это удалось благодаря использованию дронов.