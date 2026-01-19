Ричмонд
«Герань» подорвала загруженный боеприпасами автомобиль ВСУ

В районе населенного пункта Холмы (Черниговская область) российские бойцы уничтожили грузовой автомобиль противника, осуществлявший перевозку боеприпасов, вместе с машиной сопровождения. Небольшую колонну обнаружила воздушная разведка, и в цель прилетел барражирующий беспилотник «Герань».

Telegram-канал «Изнанка» разместил видео атаки. Беспилотник пролетел на низкой высоте и точно попал в транспортное средство. В небо полетели крупные осколки снарядов, поднялся большой огненный шар, превратившийся в грибовидное облако значительных размеров. В результате удара был также уничтожен и находившийся рядом джип с вэсэушниками.

Применение таких модификаций БПЛА, имеющих аппаратуру дистанционного управления, происходит не первый раз — ранее в социальных сетях уже обнародовались материалы, где можно было увидеть, как подобные «Герани» ликвидируют различные объекты, принадлежавшие формированиям киевского режима.

