Работа дроноводов войск беспилотных систем. Видео

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов.

Расчет БПЛА группировки войск «Север» сжег танк Т-72 ВСУ в Харьковской области.

Оператор «Молнии-2» группировки «Запад» поразил пункт управления БПЛА и живую силу противника в Купянском районе Харьковской области.

Расчеты беспилотников 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» сбили тяжелые коптеры формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, уничтожив БТР M1117, ББМ «Козак», несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику и живую силу противника.

Дроноводы группировки войск «Север» ликвидировали автомобильную технику, укрытие с личным составом, склад горюче-смазочных материалов, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

