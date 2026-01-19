Эксперт назвал причину отказа ВСУ от наступлений в 2026 году

Василий Дандыкин уточнил, что заявление главкома ВСУ Александра Сырского о перспективах наступления, скорее, следует расценивать как демонстрацию боеготовности для Запада. По мнению эксперта, так Украина убеждает европейских спонсоров, что еще способна сопротивляться России. Он подчеркнул, что 2026 год станет крайне сложным для командования Украины, особенно для Сырского. Собеседник News.ru предполагает, что главкома могут обвинить в коррупции, как ряд других фигур. Чтобы избежать обвинений или ареста и повысить свою значимость для страны, Сырский и анонсирует наступления.