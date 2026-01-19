Эксперт назвал причину отказа ВСУ от наступлений в 2026 году

«На мой взгляд, Европе будет не до ВСУ. У ЕС новая тема — дорогущий американский газ, Гренландия и многое другое. Даже если на Украине подвинут сроки призыва до 22 лет, у ВСУ не получится [масштабного наступления]. Для этого нужны очень серьезные возможности», — считает собеседник News.ru.
Эксперт добавил, что российская армия постоянно поражает цели в тылу ВСУ, выводя из строя объекты, которые работают на ВПК киевского режима. Он отметил, что удары будут продолжаться, так как являются эффективными и позитивно влияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Василий Дандыкин уточнил, что заявление главкома ВСУ Александра Сырского о перспективах наступления, скорее, следует расценивать как демонстрацию боеготовности для Запада. По мнению эксперта, так Украина убеждает европейских спонсоров, что еще способна сопротивляться России. Он подчеркнул, что 2026 год станет крайне сложным для командования Украины, особенно для Сырского. Собеседник News.ru предполагает, что главкома могут обвинить в коррупции, как ряд других фигур. Чтобы избежать обвинений или ареста и повысить свою значимость для страны, Сырский и анонсирует наступления.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году ВСУ реализует ряд наступательных операций, но при этом уточнил, что украинские воинские части сосредоточатся на обороне.