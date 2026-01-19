Дрон наказал харьковских полицейских, прикрывавшихся автомобилем с гражданскими

А спустя несколько секунд на дороге показался служебный автомобиль Национальной полиции Украины. Дроновод понял, что силовики использовали гражданскую машину для проверки маршрута. В случае чего, она приняла бы удар на себя, а у полицейских бы осталось время для маневра. После этого дрон подбил автомобиль.