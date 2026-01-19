Ричмонд
Дрон наказал харьковских полицейских, прикрывавшихся автомобилем с гражданскими

В Сети появилось видео, как дрон ВС РФ в последний момент остановил атаку по гражданской машине и поразил прикрывавшийся ею автомобиль Национальной полиции Украины.

Драматичные кадры опубликовал Telegram-канал «Судоплатов». Беспилотник охотился за целями ВСУ на одной из дорог в Харьковской области.

Оператор уже было собрался атаковать автомобиль, но в последний момент понял, что там едут гражданские, и остановился. Из давшего по тормозам «Жигуленка» выскочили двое человек и маленькая собачка. Они были очень перепуганы, пассажир упал на снег и, видимо, ждал гибели.

А спустя несколько секунд на дороге показался служебный автомобиль Национальной полиции Украины. Дроновод понял, что силовики использовали гражданскую машину для проверки маршрута. В случае чего, она приняла бы удар на себя, а у полицейских бы осталось время для маневра. После этого дрон подбил автомобиль.