На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования

«Точным ударом уничтожен пункт управления воздушного командования “Восток” военно-воздушных сил Украины», — сказал собеседник агентства.
Украинские ресурсы сообщают о гибели начальника группы передающих радиоустройств радиоцентра информационно-телекоммуникационного узла старшего лейтенанта Максима Малюженко, добавил он.
В задачи подразделения, по словам представителя силовых структур, входит обеспечение связи и управления воздушного командования «Восток» военно-воздушных сил Украины.
«Это нам говорит о том, что прилет пришелся по пункту управления воздушными силами Украины», — отметил он.
Это подразделение известно тем, что с начала 2026 года отправляет своих военнослужащих в пехоту на передовую, напомнил собеседник агентства.