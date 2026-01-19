Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО уничтожили 47 БПЛА ВСУ над регионами РФ за три часа

21 украинский дрон ликвидирован в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

За три часа над регионами России силами ПВО были сбиты 47 украинских дронов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.

Над территориями Ростовской, Брянской, Калужской, Белгородской и Курской областей средствами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности 47 вражеских беспилотников. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Ростовской (21) и Брянской (19) областями. Ранее российские силы ПВО ликвидировали 17 беспилотников ВСУ в небе над регионами страны. Кроме этого, об успешной работе систем ПВО РФ Минобороны сообщалось и 17 января. Тогда было уничтожено 40 БПЛА ВСУ на регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше