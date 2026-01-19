Минобороны: ПВО уничтожили 47 БПЛА ВСУ над регионами РФ за три часа

За три часа над регионами России силами ПВО были сбиты 47 украинских дронов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.
Над территориями Ростовской, Брянской, Калужской, Белгородской и Курской областей средствами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности 47 вражеских беспилотников. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Ростовской (21) и Брянской (19) областями. Ранее российские силы ПВО ликвидировали 17 беспилотников ВСУ в небе над регионами страны. Кроме этого, об успешной работе систем ПВО РФ Минобороны сообщалось и 17 января. Тогда было уничтожено 40 БПЛА ВСУ на регионами.