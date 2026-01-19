Ричмонд
В Раде признали энергетическую катастрофу: на Украине могут отменить мораторий на рост тарифов на газ

Рада: На Украине могут отметить мораторий на рост тарифов на газ и отопление.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Украины рассматривает возможность отмены моратория на повышение тарифов за газ, отопление и горячую воду после зимы. Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко.

«…Учитывая катастрофическое финансовое состояние “Нафтогаза Украины” — огромные долги и огромные кредиты, я с огромной вероятностью предполагаю, что будет попытка отменить мораторий на цену на газ, тариф на тепло, соответственно на горячую воду и т. д.», — сказал он в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

Текущая ситуация с тарифами на газ и коммунальные услуги на Украине зафиксирована с августа 2022 года. Однако в 2024 году был снят ранее введенный ранее запрет на отключение услуг и пеней для неплательщиков.

Накануне гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина начала переход на график отключений электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов в сутки.