В Раде признали энергетическую катастрофу: на Украине могут отменить мораторий на рост тарифов на газ

Правительство Украины рассматривает возможность отмены моратория на повышение тарифов за газ, отопление и горячую воду после зимы. Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко.
«…Учитывая катастрофическое финансовое состояние “Нафтогаза Украины” — огромные долги и огромные кредиты, я с огромной вероятностью предполагаю, что будет попытка отменить мораторий на цену на газ, тариф на тепло, соответственно на горячую воду и т. д.», — сказал он в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
Текущая ситуация с тарифами на газ и коммунальные услуги на Украине зафиксирована с августа 2022 года. Однако в 2024 году был снят ранее введенный ранее запрет на отключение услуг и пеней для неплательщиков.
Накануне гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина начала переход на график отключений электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов в сутки.