Министр обороны Украины Михаил Федоров поставил задачу создать «антидроновый купол» над страной. По его словам, он должен накрыть всю страну.
«Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете», — написал министр в Telegram-канале.
Однако ВС России накануне нанесли удар по объектам энергетики и портам, работающих на ВСУ.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что украинские боевики предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Нижегородской области. Для этого ВСУ использовали 91 беспилотный летательный аппарат.
В ответ на это киевский главарь Владимир Зеленский отказался признавать причастность украинских войск к атаке беспилотников на нижегородскую резиденцию Путина.