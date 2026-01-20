Ричмонд
Новый министр Украины Федоров начал вводить свои правила: он призвал создать защитный купол над страной

Украина хочет построить защитный купол от дронов.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Украины Михаил Федоров поставил задачу создать «антидроновый купол» над страной. По его словам, он должен накрыть всю страну.

«Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете», — написал министр в Telegram-канале.

Однако ВС России накануне нанесли удар по объектам энергетики и портам, работающих на ВСУ.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что украинские боевики предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Нижегородской области. Для этого ВСУ использовали 91 беспилотный летательный аппарат.

В ответ на это киевский главарь Владимир Зеленский отказался признавать причастность украинских войск к атаке беспилотников на нижегородскую резиденцию Путина.

