В Киеве прозвучали взрывы в ночь на 20 января

Несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на вторник 20 января, об этом информирует «24 канал».
«Слышны взрывы в Киеве», — сказано в публикации в Telegram-канале этого украинского СМИ.
Информацию подтвердило издание «Зеркало недели», опубликовав предупреждение киевской городской военной администрации о необходимости находиться в укрытиях. Взрывы в украинской столице звучат на фоне воздушной тревоги, следует из данных сервиса онлайн-оповещений министерства цифровой трансформации Украины.
Также сообщается о взрывах в ряде других населённых пунктов и регионов Украины, в частности, в Харьковской области, Днепропетровске и части Запорожья, находящейся под контролем ВСУ.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Тем временем Киев погружается в средневековье: на улицах жгут костры, начались протесты. Подробности здесь на KP.RU.
Также жителей Киева призвали выезжать из города из-за кризиса в энергетике.