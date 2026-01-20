Командование NORAD предупредило о прибытии своих самолётов в Гренландию

Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных канадских чиновников написала, что Канада разработала план по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях Североатлантического альянса, проводимых Данией. В публикации уточнялось, что небольшая группа военных может быть направлена на остров уже на текущей неделе.