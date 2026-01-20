Командование NORAD предупредило о прибытии своих самолётов в Гренландию

Самолёты Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в скором времени должны прибыть на американскую военную базу Питуффик в Гренландии, следует из сообщения указанного объединения, которое отвечает за оборону США и Канады.
Заявление сделано на фоне стремления Вашингтона присоединить этот остров к Соединённым Штатам. В командовании уточнили, что самолёты займутся «поддержкой различных заранее запланированных мероприятий NORAD».
Указанные действия, как подчеркнули в объединении, опираются на оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией.
«Эта деятельность скоординирована с Королевством Дания, все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими согласованиями», — утверждается в сообщении на странице NORAD в социальной сети X*.
Напомним, 19 января президент США Дональд Трамп в ходе разговора с журналистом NBC New ушёл от ответа на вопрос о сценарии силового захвата Гренландии. Он отказался комментировать эту тему.
Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных канадских чиновников написала, что Канада разработала план по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях Североатлантического альянса, проводимых Данией. В публикации уточнялось, что небольшая группа военных может быть направлена на остров уже на текущей неделе.
