ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе

«Расчеты РСЗО “Град” 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск “Запад” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских боевиков», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж.
«После развертывания боевых машин из походного положения в боевые артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований», — отметили в МО.
Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА войск беспилотных систем, добавили в российском оборонном ведомстве.
«После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. Такой алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей», — сообщили силовики.
Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения ВСУ способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск «Запад», заключили в Минобороны.