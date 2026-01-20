Ричмонд
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты РСЗО “Град” 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск “Запад” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских боевиков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж.

«После развертывания боевых машин из походного положения в боевые артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований», — отметили в МО.

Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА войск беспилотных систем, добавили в российском оборонном ведомстве.

«После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. Такой алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей», — сообщили силовики.

Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения ВСУ способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск «Запад», заключили в Минобороны.

