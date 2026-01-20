ВСУ потеряли от действий Южной группировки 24 пункта дислокации

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены восемь антенн связи, 11 наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 24 пункта временной дислокации, а также 39 блиндажей с личным составом ВСУ, сбито 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.