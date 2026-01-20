Ричмонд
Расчет ЗРК «Бук-М3» сбил два реактивных снаряды РСЗО HIMARS у Красноармейска

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

«Расчет ЗРК “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства выполнил перехват и уничтожение двух снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию и выполнил комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины, снизив вероятность обнаружения и нанесения ответного удара со стороны противника.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе подразделений войск беспилотных систем у Красноармейска. Так, операторы ударных беспилотников группировки обездвижили, а затем уничтожили бронированную машину пехоты формирований ВСУ.

