ВСУ замаскировали взрывчатку под бытовой мусор в Харьковской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие замаскировали боеприпас под бытовой мусор на харьковском направлении. Объект был своевременно уничтожен инженерами 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», сообщили ТАСС в Минобороны России.

Источник: Reuters

«Группа разминирования получает заявки об обнаруженных взрывоопасных предметах от военной комендатуры, администрации населенных пунктов и мирных жителей. В ходе одного из выездов группа инженерно-разведывательного дозора обнаружила замаскированный сброс противника. Объект, замаскированный под бытовой мусор, был оперативно идентифицирован. Для его уничтожения саперы применили накладной заряд», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что обнаружение и обезвреживание подобных боеприпасов сохраняет жизни российских военнослужащих и обеспечивает безопасность логистики.

«Военные инженеры 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” ежедневно проводят инженерную разведку приграничной территории и логистических путей на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции с целью обеспечения безопасности передвижения наших войск и поддержания бесперебойного снабжения личного состава», — добавили в министерстве.