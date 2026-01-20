Беженец: ВСУ ударили по мирным жителям Димитрова дронами, начиненными дробью

«В Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва. Через дорогу дом дрон разбил. Второй дрон прилетел в соседний с нами дом, рядом, где мы спали. А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный», — рассказал собеседник агентства.