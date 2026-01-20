Беженец: ВСУ ударили по мирным жителям Димитрова дронами, начиненными дробью

Беженец Анатолий Старый из города Димитров в ДНР рассказал РИА Новости об атаке украинского дрона с дробью. В результате удара погибла мирная жительница. Об этом очевидец рассказал в беседе с РИА Новости.
«В Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва. Через дорогу дом дрон разбил. Второй дрон прилетел в соседний с нами дом, рядом, где мы спали. А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный», — рассказал собеседник агентства.
Он рассказал, что после детонации в доме вспыхнул пожар, а затем прогремел взрыв газового баллона. Проживавшая в доме женщина получила тяжелые ранения и умерла через два дня.
В ходе доклада президенту России Владимиру Путину за 27 декабря 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении населенных пунктов Димитров и Гуляйполе.