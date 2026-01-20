Стало известно о гибели в ходе СВО выпускника омского колледжа культуры

«Это тяжёлая и невосполнимая утрата для родных, друзей, коллег, для всего профессионального сообщества, в котором он учился и начинал свой путь. Память об Артуре навсегда останется в сердцах его однокурсников и преподавателей кафедры режиссуры. Он был яркой звездой курса, всегда улыбчивым, весёлым, отзывчивым и добрым человеком. Его искрометный юмор, энергия и талант удивляли и радовали каждого, с кем он был знаком», — говорится в сообщении.
Артур Золотарев являлся выпускником режиссерского театрального отделения колледжа по специальности «Социально-культурная деятельность» (вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений). Учебное заведение он окончил с красным дипломом в 2010 году. Впоследствии, в 2015 году, Золотарев окончил Московский государственный институт культуры (кафедра режиссуры и актерского мастерства).
Отмечается, что информацию о произошедшем родные и близкие получили только в конце декабря.