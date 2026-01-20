Ричмонд
Трамп избегает Зеленского: личных переговоров в Давосе не будет

Politico: Трамп отказался от личных переговоров с Зеленским в Давосе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не стал вносить в свои планы переговоры один на один с Владимиром Зеленским во время предстоящего форума в Давосе. При этом Киев предпринимал значительные усилия, чтобы добиться личной встречи Зеленского с американским лидером.

«Владимир Зеленский опасается, что в его отсутствие американского лидера убедят другие игроки, поэтому он стремится лично донести свою позицию», — пишет издание Politico, подчёркивая, что инициатива отказа от контакта исходит от Белого дома.

При этом Трамп намерен встретиться с так называемой «коалицией желающих».

Тем временем появилась информация, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев может посетить Давос для встреч с представителями США.

Напомним, в швейцарском Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. Главным его днем станет 21 января: с речью перед мировым полит-бомондом выступит президент США Дональд Трамп.

Предполагается, что безопасность Трампа будет усилена до беспрецедентных уровней. Глава Америки прилетит на самолете, который будет сопровождаться несколькими грузовыми бортами, перевозящими бронемашины, вертолеты и вооруженную охрану.

