Операторы БПЛА группировки «Запад» уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

«Средствами воздушной разведки в лесополосах, расположенных на левом берегу реки Оскол Харьковской области, были обнаружены блиндажи и огневые позиции с живой силой противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям. Военнослужащие группировки войск “Запад” снарядили тяжелые БПЛА противотанковыми минами ТМ-62, скрытно доставили к позициям боевиков и дистанционно их уничтожили», — говорится в сообщении.
В министерстве проинформировали, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по блиндажам и укрытиям с живой силой ВСУ.
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ», — добавили в военном ведомстве.