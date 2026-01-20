Более 50 БПЛА «Баба Яга» ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области

«Противник продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 “Вампир” (“Баба Яга”). За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа», — сказал собеседник агентства.
