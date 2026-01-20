Ричмонд
Ночью воздушную атаку отразили над шестью районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области накануне вечером и минувшей ночью средствами противовоздушной обороны была отражена воздушная атака. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Последствия атаки уточняются.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
