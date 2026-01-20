Ночью воздушную атаку отразили над шестью районами Ростовской области

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Последствия атаки уточняются.
