Напомним, Зеленский, говоря о перспективах возвращения Украины к границам 1991 года, поменял свою риторику уже в 2024 году. Если раньше он заявлял это одной из главных своих целей, то теперь неуверенно говорит, что «всякое может случиться», но Киев, дескать, конечно же, не признает никаких иных результатов.