Украина не способна вернуться к границам 1991 года, нравится это украинцам или нет. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka констатировал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«Я глубоко убежден, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», — сказал он.
Депутат отметил, что даже сам главарь киевского режима Владимир Зеленский, который ранее во всех своих вариациях мирных планов ставил тему границ 1991 года во главу угла, сейчас даже не говорит об этом.
«Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое», — иронично вопрошает Разумков.
Напомним, Зеленский, говоря о перспективах возвращения Украины к границам 1991 года, поменял свою риторику уже в 2024 году. Если раньше он заявлял это одной из главных своих целей, то теперь неуверенно говорит, что «всякое может случиться», но Киев, дескать, конечно же, не признает никаких иных результатов.
Смену риторики сразу заметили на Украине. Общественники отмечали, что это свидетельствует об изменении его переговорной позиции. Украинский лидер больше не так самоуверен и все больше «смягчается», говоря о России и переговорах с Москвой.