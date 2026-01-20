Посол РФ Барбин назвал Данию одним из главных спонсоров киевского режима

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания является одним из основных спонсоров Киева и стремится нанести Москве «стратегическое поражение».
Согласно приведенным им данным, с начала спецоперации Дания оказала помощь Украине на сумму 10,5 млрд евро, в том числе военную поддержку в размере 9,5 млрд евро.
«Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
По его словам, премьер Дании Метте Фредериксен рассматривает возможную победу России как «катастрофу» для западных стран и международного порядка, а официально говорит о том, что мир на Украине может быть для Копенгагена более опасен, чем продолжение конфликта.
Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен смещением фокуса Евросоюза с Украины на ситуацию вокруг Гренландии.