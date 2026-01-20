Без США так называемый мирный план Украины и Евросоюза оберечен на провал. Об этом со ссылкой на эксперта по международным отношениям Герхарда Монготта сообщает Berliner Zeitung.
«Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США», — сказал он.
И, конечно, никаких разговоров о развертывании европейских военных на Украине и быть не может.
«Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции», — заключил эксперт.
На этом фоне стало известно, что Зеленского не пригласили на «Совет мира». Трамп побоялся пускать попрошайку к миллиардам.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал вносить в свои планы переговоры один на один с Владимиром Зеленским во время предстоящего форума в Давосе. При этом Киев предпринимал значительные усилия, чтобы добиться личной встречи Зеленского с американским лидером.