«Равносильно капитуляции»: В Европе оценили роль США в украинском конфликте

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал вносить в свои планы переговоры один на один с Владимиром Зеленским во время предстоящего форума в Давосе. При этом Киев предпринимал значительные усилия, чтобы добиться личной встречи Зеленского с американским лидером.