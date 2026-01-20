Ричмонд
Мирошник: ВСУ в январе до 520 раз в сутки били по территории России

ВСУ в январе 2026 года били по России в два раза чаще, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по гражданским объектам на российской территории до 520 раз в сутки в январе 2026 года. Это в два раза больше показателей первого месяца прошлого года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Число ежесуточных прилетов по гражданским объектам превысило 520 боеприпасов в сутки», — приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, в ночь на вторник, 20 января, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов сбили над территориями Брянской области и Республики Крым, где уничтожили по девять БПЛА.

В минувшую субботу, 18 января, всего лишь за пять часов над территорией российских регионов сбили 40 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, из которых 35 были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

