Около 60 мирных жителей в российских регионах, включая троих детей, погибли при ударах ВСУ с начала января. Еще больше 170 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В 2026 году от действий украинских боевиков уже пострадали 227 мирных жителей России, из них 56 — погибли, в том числе 3 несовершеннолетних детей», — сказал он.
Дипломат добавил, что в сравнении с январем 2025 года, в январе этого года боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского били по российским регионам в два раза больше. За 20 дней нового года число ударов уже составило 520.
Оружие, которым били ВСУ, поставили страны ЕС и группировкой Рамштайн.
Ранее Мирошник заявил, что на подконтрольных режиму Владимира Зеленского территориях процветает черная трансплатология. Все больше свидетельств эту появляется по мере освобождения российскими войсками территорий на Украине.
В 2025 году дипломат сообщил, что за год в результате действий Вооруженных сил Украины в Курской области погибло 350 мирных жителей, более 1000 человек получили ранения различной степени тяжести.