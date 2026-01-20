Попавшие в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что пленными оказались солдаты 157-й отдельной мехбригады ВСУ.
«Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с погибшими сослуживцами», — отметил собеседник агентства.
Украинские боевики рассказали российским военным, что их сослуживцев ждала мучительная смерть прямо на позициях из-за отказа командования эвакуировать раненых.
Накануне заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что бойцы ВСУ могут сдаться в плен российским военным, чтобы спасти себя от холодной гибели.
До этого пленный Павел Гейко призвал киевский режим вернуть военнослужащих в семьи и остановить геноцид украинских граждан. В руках российских военных мужчина оказался после 20 минут пребывания на передовой в селе Шевченко ДНР.