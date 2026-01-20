На Сумском направлении российские военные нанесли удар по командному пункту украинского пограничного подразделения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах.
По данным источника, в населенном пункте Стецковка комплексным огневым поражением был уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15-го мобильного отряда «Стальная граница», входящего в состав Госпогранслужбы Украины.
Собеседник уточнил, что атака привела к потерям среди украинского офицерского состава. Также было уничтожено несколько единиц техники.
Нужно отметить, что солдаты РФ продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. При этом президент Владимир Путин, подтверждая успех российских военных, говорит, что Москва открыта к диалогу по Украине с любой страной. Более того, Россия хочет завершить конфликт дипломатическим путем.