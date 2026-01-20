Над регионами России ночью сбили 32 украинских БПЛА

По данным ведомства, все воздушные цели были сбиты в период с 23:00 до 07:00 мск.
Наибольшее количество дронов — по девять аппаратов — российские военные перехватили над Брянской областью и Крымом.
Кроме того, три беспилотника были уничтожены над территорией Воронежской области.
По два дрона сбили над территориями сразу пяти регионов — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями.
Наконец, еще один БПЛА был перехвачен над территорией Смоленской области.
