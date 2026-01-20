Ричмонд
Над регионами России ночью сбили 32 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

По данным ведомства, все воздушные цели были сбиты в период с 23:00 до 07:00 мск.

Наибольшее количество дронов — по девять аппаратов — российские военные перехватили над Брянской областью и Крымом.

Кроме того, три беспилотника были уничтожены над территорией Воронежской области.

По два дрона сбили над территориями сразу пяти регионов — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями.

Наконец, еще один БПЛА был перехвачен над территорией Смоленской области.

