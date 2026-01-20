Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Механик-водитель из Башкирии уничтожил ударный дрон ВСУ

Участник специальной военной операции из Башкирии Алмаз Валиахметов уничтожил беспилотник противника.

Источник: Башинформ

О подвиге гвардии рядового сообщает telegram-канал «Башкирский батальон».

Алмаз Валиахметов служит механиком-водителем самоходной артиллерийской установки 400-го полка. Во время подготовки к ведению огня расчёт боевой машины обнаружил приближение ударного дрона ВСУ. Валиахметов первым из группы открыл прицельный огонь и уничтожил БПЛА противника и предотвратил угрозу для техники и экипажа. В результате решительных действий башкирского воина российские бойцы успешно выполнили поставленную задачу, уничтожили артиллерийские орудия и подразделение противника. Это позволило штурмовикам дивизии продвинуться вперёд.

За мужество и отвагу Алмаз Валиахметов награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции». В зоне СВО Алмаз Валиахметов служит с лета 2023 года.

Ранее «Башинформ» рассказал о службе операторов БпЛА в зоне СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше