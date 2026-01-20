Механик-водитель из Башкирии уничтожил ударный дрон ВСУ

О подвиге гвардии рядового сообщает telegram-канал «Башкирский батальон».
Алмаз Валиахметов служит механиком-водителем самоходной артиллерийской установки 400-го полка. Во время подготовки к ведению огня расчёт боевой машины обнаружил приближение ударного дрона ВСУ. Валиахметов первым из группы открыл прицельный огонь и уничтожил БПЛА противника и предотвратил угрозу для техники и экипажа. В результате решительных действий башкирского воина российские бойцы успешно выполнили поставленную задачу, уничтожили артиллерийские орудия и подразделение противника. Это позволило штурмовикам дивизии продвинуться вперёд.
За мужество и отвагу Алмаз Валиахметов награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции». В зоне СВО Алмаз Валиахметов служит с лета 2023 года.
