ВС РФ уничтожили «Геранью» украинский пункт управления БПЛА в Сумской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет БПЛА «Герань» в Сумской области уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” в районе населенного пункта Шатрище Сумском области», — говорится в сообщении.

