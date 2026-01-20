Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HIMARS уничтожили после первого выстрела

Центр беспилотных систем «Рубикон» опубликовал видео уничтожения реактивной системы HIMARS.

Боевую машину поймали у села Новобахметьево на северо-западе ДНР, у границы с Днепропетровской областью.

Дежуривший в небе БПЛА — разведчик «Рубикона» засек пуск ракеты с земли и передал координаты цели расчетам FPV-дронов.

Те догнали реактивную установку, полным ходом удиравшую с места пуска, и остановили ее прямым попаданием.

РСЗО HIMARS была уничтожена, сообщили в центре.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше