HIMARS уничтожили после первого выстрела

Боевую машину поймали у села Новобахметьево на северо-западе ДНР, у границы с Днепропетровской областью.
Дежуривший в небе БПЛА — разведчик «Рубикона» засек пуск ракеты с земли и передал координаты цели расчетам FPV-дронов.
Те догнали реактивную установку, полным ходом удиравшую с места пуска, и остановили ее прямым попаданием.
РСЗО HIMARS была уничтожена, сообщили в центре.
