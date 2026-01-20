Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что левобережные районы города остались еще и без водоснабжения.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание «Страна.ua» сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание «Инсайдер.ua» сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.