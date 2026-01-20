Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления

Кличко: в Киеве более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что левобережные районы города остались еще и без водоснабжения.

Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.

Тринадцатого января издание «Страна.ua» сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание «Инсайдер.ua» сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.