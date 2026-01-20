Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления

Тринадцатого января издание «Страна.ua» сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание «Инсайдер.ua» сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.