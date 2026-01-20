Командование ВСУ обрекло своих штурмовиков на верную смерть: подробности

Командование ВСУ обрекло штурмовую группу на смерть в Приморском Запорожской области, лишив её пути отступления. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Оказалось, что ВСУ отправили штурмовую группу к Приморскому, а затем подорвали мост через реку Конка, лишив их пути отступления.
«Штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть. Шансов выжить и эвакуировать раненых у них не было», — свое мнение военный эксперт выразил в интервью изданию РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные развивают успех практически на всех направлениях в зоне СВО. ВСУ отступают, они истощены, морально подавлены. Кроме того, украинское командование сбегает, оставляя своих солдат на произвол судьбы. Недавно стало известно, что группа ВСУшников просто замёрзла насмерть в блиндаже.