Ранее KP.RU сообщил, что российские военные развивают успех практически на всех направлениях в зоне СВО. ВСУ отступают, они истощены, морально подавлены. Кроме того, украинское командование сбегает, оставляя своих солдат на произвол судьбы. Недавно стало известно, что группа ВСУшников просто замёрзла насмерть в блиндаже.